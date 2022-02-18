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Власти Карелии инициировали обсуждение вопроса об умерщвлении бродячих собак

Новости. Общество
10:25, 21 Февраля 2022
фото: vk.com/clublouhi1

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Минсельхоз Карелии предлагает установить предельные сроки содержания собак в приютах и регламентировать основания для их эвтаназии.

С такой инициативой министерство обратилось в парламент Карелии, чтобы он поставил этот вопрос перед федеральными властями.

За эвтаназию, как способ борьбы с бродячими собаками, уже высказались власти нескольких регионов России, но в Карелии пока говорят об этом с осторожностью. 

Карельские депутаты считают, что необходимо провести широкое обсуждение этой идеи на различных общественных площадках и только после этого принимать решение, стоит ли выносить ее на федеральный уровень.

По мнению руководителя Первого Петрозаводского общественного приюта для животных Владимира Рыбалко, возможность эвтаназии должна быть предусмотрена законодательством, но с определенными условиями.

«Я понимаю, что тема очень болезненная, очень эмоциональная. Если мы возьмем законодательство любой развитой страны в области защиты животных, мы увидим раздел, который называется „эвтаназия“. Там четко прописано, в каких случаях эвтаназия допускается, в каких — нет, какие методы разрешены, какие запрещены… Нужно, чтобы вопросы об эвтаназии было четко регламентированы в федеральном законодательстве. Сейчас этого нет… Очень важно понять, что эвтаназия не должна быть массовой, не должна быть самоцелью, каким-то главным элементом регулирования. Это всегда должны быть какая-то исключительная мера», — считает зоозащитник.

Почему ни власти ни зоозащитники не справляются с бродячими собаками, читайте в статье «Собаки vs люди: чья жизнь дороже?»

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-02-21 10:58:16
Раньше сетками ловили и держали дней десять. Потом ликвидировали и никто не боролся за псиные права.
Teaтральный критик
2022-02-21 10:44:29
Надо как у соседей с таким же климатом
Гость
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