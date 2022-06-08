Власти Карелии из-за угрозы пожаров не стали запрещать выход в лес, но обратились к населению

Минприроды Карелии предупредило об усилении угрозы лесных пожаров из-за потепления.

По прогнозу в Карелии 23 июня столбики термометров поднимутся до +22 градусов, а 24 июня — до +25. Классы пожарной опасности в лесах также повысятся.

«В связи с этим Минприроды Карелии просит жителей и гостей республики помнить и соблюдать правила пожарной безопасности», — сообщили в министерстве.

Ограничения на посещение лесов для граждан не введены, но в Петрозаводске, Суоярвском, Сортавальском, Лахденпохском и Пряжинском районах введен особый противопожарный режим. На этих территории запрещено разведение костров. В других районах запрета нет, но необходимо соблюдать правила пожарной безопасности.