Власти Карелии надеются на реконструкцию дороги к границе с Финляндией, несмотря на новые реалии

Планы по реконструкции автодороги на севере Карелии в сторону границы с Финляндией остаются в силе, несмотря на снижение потока транспорта.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства глава республики Артур Парфенчиков.

По его словам, автодорога в Лоухском районе с 65 по 105 км в сторону международного пункта пропуска «Суоперя» передана в федеральную собственность, что позволит начать в ближайшие годы ее реконструкцию.

«Мы все-таки надеемся, что несмотря на снижение пассажиропотока, перевозок грузов в сторону западной границы, федеральный автодор начнет в ближайшие годы ремонт и реконструкцию этой дороги», — сказал Парфенчиков.