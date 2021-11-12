Власти Карелии намерены изменить региональный закон о предоставлении гражданам земельных участков в Арктической зоне

В новом году республиканское руководство внесет поправки в региональные законы о муниципальной службе и объектах культурного наследия.

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил программу своих законодательных инициатив на первую половину 2022 года. Согласно губернаторскому распоряжению, в январе руководство республики намерено внести на рассмотрение карельского парламента проект поправок в региональный закон, регламентирующий предоставление гражданам земельных участков в Арктической зоне.

В феврале глава Карелии собирается предложить депутатам изменения в республиканский закон о муниципальной службе. А в апреле карельский губернатор планирует направить в Законодательное собрание республики проект поправок в региональный закон об объектах культурного населения.