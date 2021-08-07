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Власти Карелии намерены купить «нафаршированный» приборами автомобиль за 5,4 млн рублей

Новости. Общество
12:36, 10 Августа 2021
фото: pixabay.com / Pexels

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Чиновники карельского правительства будут ездить в черной машине с сабвуфером и 16 динамиками.

Управление делами правительства Республики Карелия выступает заказчиком поставки легкового автомобиля, начальная цена которого достигает 5 млн 401 тыс. рублей. Машина будет приобретена за деньги бюджета Карелии. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что легковой автомобиль должен быть 2021 года выпуска с объемом двигателя > 3000 и ≤ 4000 см³. Чиновники намерены получить полноприводную машину с автоматической коробкой передач.

Автомобиль предполагает полную современную комплектацию: усилитель рулевого управления; систему курсовой устойчивости; круиз-контроль; кондиционер; климат-контроль; датчики парковки передние и задние; антипробуксовочную и антиблокировочную системы.

Помимо этого, в машине предполагается наличие мультимедийной системы, цветного многофункционального сенсорного дисплея на центральной консоли, аудиосистемы с сабвуфером и внешним усилителем, навигационной системы и так далее. Указано, что в  автомобиле должно быть не менее 16 динамиков.

Передние и задние двери машины будут оборудованы доводчиками. Автомобиль заказан в цвете «черный или черный металлик».

Победитель аукциона обязан поставить заказчику автомобиль не позднее 20 октября.

Ранее главе поселения в Карелии пришлось объяснять, зачем его району нужен внедорожник за 1,6 млн рублей.

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Комментарии

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баян
2021-08-10 13:24:36
На крутые тачки Деньги есть а пенсии поднимают копейки.Вот так живет чиновник и думает о нас
Off
2021-08-10 13:23:52
Раньше педроссы в правительстве , опасались гласности и оформляли авто на "левые" организации. Теперь ничего не боятся .... Поскольку все СМИ прикрыты а остальные держать языки в ...одном месте не вынимая . )))
однозначно
2021-08-10 13:37:14
Off, В соседней финляндии с таким же климатом лизинг, который ты называешь левыми организациями, весьма распространен. Учиться тебе надо, мужичок под 60 неухоженный.. :)
Off
2021-08-10 13:57:16
однозначно, социопатишка . Я всегда обращал внимание , на то что ты ... скорее всего женщина . Только женщина обращает внимание , во что одет и как выглядит мужик. (кеды , желтая куртка , неухоженный и т.п.. ) Обычному мужчине ,наплевать на это , он обращает внимание на ..хммм ... немножко другое .))
Ты давай, "наташка" ..пора уже тебе менять пол . :)
Насчет лизинга ..при чем тут он ? При чем тут Финляндия ? Прощелыга Нелидов ,оформлял правительственные ,роскошные авто на , тогда еще, подконтрольный " Кареллеспром" .
Успешный
2021-08-10 12:44:50
Имеют конституционное право. Будете в правительстве - тоже на таком будете ездить. :)
кир
2021-08-10 12:54:03
Успешный, вот именно. Они могут только ныть.
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