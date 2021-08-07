Власти Карелии намерены купить «нафаршированный» приборами автомобиль за 5,4 млн рублей

Чиновники карельского правительства будут ездить в черной машине с сабвуфером и 16 динамиками.

Управление делами правительства Республики Карелия выступает заказчиком поставки легкового автомобиля, начальная цена которого достигает 5 млн 401 тыс. рублей. Машина будет приобретена за деньги бюджета Карелии. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

В техническом задании указано, что легковой автомобиль должен быть 2021 года выпуска с объемом двигателя > 3000 и ≤ 4000 см³. Чиновники намерены получить полноприводную машину с автоматической коробкой передач.

Автомобиль предполагает полную современную комплектацию: усилитель рулевого управления; систему курсовой устойчивости; круиз-контроль; кондиционер; климат-контроль; датчики парковки передние и задние; антипробуксовочную и антиблокировочную системы.

Помимо этого, в машине предполагается наличие мультимедийной системы, цветного многофункционального сенсорного дисплея на центральной консоли, аудиосистемы с сабвуфером и внешним усилителем, навигационной системы и так далее. Указано, что в автомобиле должно быть не менее 16 динамиков.

Передние и задние двери машины будут оборудованы доводчиками. Автомобиль заказан в цвете «черный или черный металлик».

Победитель аукциона обязан поставить заказчику автомобиль не позднее 20 октября.

Ранее главе поселения в Карелии пришлось объяснять, зачем его району нужен внедорожник за 1,6 млн рублей.