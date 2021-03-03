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Власти Карелии намерены на год заморозить индексацию своих окладов

Новости. Экономика
14:47, 04 Марта 2021
фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия
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В республиканском правительстве рассчитывают ограничить рост бюджетных расходов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект поправки в региональный закон о некоторых вопросах государственной гражданской службы и правового положения лиц, замещающих государственные должности. Губернаторская поправка приостанавливает до 1 января 2022 года действие положений этого закона, предусматривающих ежегодную индексацию должностных окладов карельских чиновников с учетом уровня инфляции.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он направлен на недопущение расходов республиканского бюджета. Такая же мера была предпринята федеральными властями в конце прошлого года.

Напомним, в Москве не раз указывали руководству Карелии на растущие расходы республиканской казны на государственных служащих в условиях снижения собственных доходов региона. Однако карельские власти впервые за последние годы пошли на замораживание своих должностных окладов.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-03-04 15:37:38
премиями компенсируют :)
Off
2021-03-04 15:25:35
Хорьки компенсируют откатами . Тут какая то мутная история со свалками и рыбоводством вылезает.
театральный критик
2021-03-04 15:11:33
Щас дрессированные хорьки берлинского пациента истерить начнут.
Гость
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