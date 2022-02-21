Власти Карелии намерены остановить конкурс на реставрацию Успенской церкви в Кондопоге

Республика обратится в Минкультуры России с просьбой о корректировке стоимости и сроков реставрационных работ.

Власти Карелии намерены обратиться к министру культуры России Ольге Любимовой с просьбой о корректировке стоимости и сроков производства работ по восстановлению Успенской церкви в Кондопоге. Фактически это будет означать остановку объявленной конкурсной процедуры.

«Мы должны создать условия для прихода добросовестного и надежного подрядчика, понимающего всю меру ответственности и обладающего квалифицированными кадрами, способного обеспечить качественную подготовку и организацию реставрационного процесса», — заявил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Напомним, министерство культуры России объявило в середине февраля конкурс на реставрацию Успенской церкви, которая почти полностью сгорела в результате поджога в августе 2018 года. На восстановление памятника деревянной архитектуры XVIII столетия из федерального бюджета выделено свыше 131 миллиона рублей — такова начальная стоимость торгов.

Как отмечается в техническом задании на выполнение реставрационных работ, после пожара у храма уцелели лишь нижние венцы подклета, часть стен и элементы кованного декора, однако «сохранившееся бревна имеют серьезную потерю в диаметре за счет обгорания». В целом, процент утрат первоначального облика объекта культурного наследия федерального значения оценивается в 99,75%. Восстановить деревянный памятник предполагается к концу августа 2024 года.