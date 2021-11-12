Власти Карелии намерены провести капитальный ремонт плотины в Пудожском районе

На капитальный ремонт плотины на реке Вама в Пудожском районе выделено более 52 млн рублей.

Об этом информирует паблик карельского правительства в соцсети.

Сообщается, что правительство республики и Росводресурсы заключили соглашение на получение федеральной субсидии. В 2019 году на республиканские средства была подготовлена проектно-сметная документация, проект одобрен Главгосэкспертизой.

«Длина и высота гребня плотины — 40 м. и 1,5 м. соответственно. Здесь восстановят и укрепят гидротехнические сооружения, площадки в нижнем бьефе, откосы дамб, металлические конструкции обработают антикоррозийным покрытием», — заявляют региональные власти.

Ранее сообщалось, что капремонт исторических домов-«сталинок» впервые начнется в Карелии в 2022 году.