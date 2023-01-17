Власти Карелии намерены расширить возможности использования материнского капитала

Региональный материнский капитал, который выплачивается в Карелии за счет республиканского бюджета, можно будет использовать на ремонт жилья.

Соответствующий законопроект поддержал комитет по здравоохранению и соцполитике парламента республики.

Согласно документу, получатели регионального маткапитала смогут потратить его на проведение капитального или косметического ремонта помещений, в том числе на закупку строительных материалов, оплату услуг по ремонту жилья.

«Напомню, программа регионального материнского капитала в Карелии действует уже более десяти лет, с 2012 года. Средства в размере 105,5 тыс. рублей выплачиваются при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. Расширение возможностей использования семейного капитала на улучшение жилищных условий — актуальный запрос граждан. Практика показывает, что люди постоянно заботятся о проведении ремонтов в собственных квартирах, домах. Сейчас средства можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада, обеспечение детей-инвалидов средствами реабилитации, приобретение машины или сельскохозтехники отечественного производства, а также использовать выплату при газификации собственного дома», — прокомментировала вице-спикер карельского парламента Ольга Шмаеник.



Комитет рекомендовал Законодательному Собранию принять законопроект в первом чтении. После этого потребуется внесение поправок, которые будут конкретизировать порядок использования маткапитала. Это необходимо, чтобы избежать нарушений, связанных с возможными нецелевыми расходами со стороны получателей.