Власти Карелии намерены со второй попытки организовать онлайн-совещание с Пудожским районом

Онлайн-совещание по проблемам Пудожского района с первого раза устроить не получилось, поскольку произошел обрыв связи.

31 января, в понедельник, глава Карелии Артур Парфенчиков намерен провести онлайн-совещание, посвященное социально-экономическому развитию Пудожского района. Об этом информирует губернаторская пресс-служба.

Трансляция будет доступна на официальной странице Артура Парфенчикова в социальной сети «ВКонтакте». Начало онлайн-совещания в 13.00.

Сообщается, что в ходе трансляции будут обсуждаться проблемы, волнующие жителей, а также задачи для развития территории.

Сперва трансляция была запланирована на 27 января. Однако разговор главы Карелии о проблемах Пудожского района не состоялся. Артур Парфенчиков заявил, что причиной этого было повреждением линии оптоволоконной связи.