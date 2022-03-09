Власти Карелии намерены улучшить транспортную доступность медпунктов

В Карелии планируется повысить транспортную доступность ряда врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов.

В Карелии до конца осени предполагается выполнить ремонт 12 объектов, которые входят в маршруты, обеспечивающие подъезд к врачебным амбулаториям и фельдшерско-акушерским пунктам. Запланировано обновить участки автодорог в Лахденпохском, Медвежьегорском, Кондопожском, Олонецком, Пряжинском и Прионежском районах. Об этом информирует Минтранс Карелии.

Дорожные работы, организованные в 2021–2022 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», повышают транспортную доступность медицинских учреждений в таких населённых пунктах, как Куркиёки, Эстерло, Великая Губа, Шуньга, Пиндуши, Кедрозеро, Улитина Новинка, Эльмус, Видлица, Михайловское, Мегрега, Ковера, Ведлозеро, Заозерье, Вилга, Кварцитный, Деревянка, Педасельга, Ладва, Шуя, Бесовец, станция Шуйская.

«Задача дорожников — обеспечить комфортный, безопасный, а главное быстрый подъезд к медучреждениям, так как от скорости оказания помощи зачастую зависят жизни людей. Участки, рядом с которыми расположены учреждения первичного звена здравоохранения, в приоритете. За первые три года реализации нацпроекта к нормативу приведены 1200 таких дорог. И в этом году работа в этом направлении также будет продолжена», — отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Сообщается, что все работы на таких объектах, как правило, проводятся комплексно: помимо ремонта проезжей части, предполагается выполнение обустройства пешеходных переходов, ставятся барьерные ограждения, дорожные знаки, наносится разметка.