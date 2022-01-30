Власти Карелии намерены устроить презентацию ее инвестиционного потенциала в Хельсинки

Презентация приурочена к Дням республики в Финляндии, которые планировалось провести еще в 2020 году.

Власти Карелии намерены устроить презентацию инвестиционного потенциала республики в Хельсинки. Презентация включена в перечень выставочно-чрмарочных мероприятий на 2022 год, утвержденный в конце января республиканским правительством.

Согласно этому документу, представить инвестиционный потенциал Карелии в Хельсинки планируется в июне – в рамках Дней республики в Финляндии. Их предполагалось провести еще в 2020 году, во время празднования 100-летия создания республики, однако из-за пандемии коронавируса это мероприятие было отменено.