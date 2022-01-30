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Власти Карелии намерены устроить презентацию ее инвестиционного потенциала в Хельсинки

Новости. Экономика
12:24, 31 Января 2022
фото: © Lehtikuva / ТАСС

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Презентация приурочена к Дням республики в Финляндии, которые планировалось провести еще в 2020 году.

Власти Карелии намерены устроить презентацию инвестиционного потенциала республики в Хельсинки. Презентация включена в перечень выставочно-чрмарочных мероприятий на 2022 год, утвержденный в конце января республиканским правительством.

Согласно этому документу, представить инвестиционный потенциал Карелии в Хельсинки планируется в июне – в рамках Дней республики в Финляндии. Их предполагалось провести еще в 2020 году, во время празднования 100-летия создания республики, однако из-за пандемии коронавируса это мероприятие было отменено.  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Никита
2022-01-31 13:17:50
Кому вы там нужны , границы закрыты и скоро с нами вообще никто сотрудничать не будет . Думайте как в России что и как строить и создавать . 
David.
2022-01-31 12:43:21
Привлекательность стремится к нулю. :)
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