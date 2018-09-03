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Новости. Общество
15:05, 03 Сентября 2018

Власти Карелии намерены ужесточить требования к управляющим компаниям

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Председатель Госкомитета по строительному, жилищному и дорожному надзору Александр Темнышев заявил о необходимости более жесткого подхода к лицензированию управляющих организаций и контроля за ТСЖ.

"Мы считаем, что слишком щедро выдается разрешение на управление домами, то есть лицензирование проводится. И слишком щедро проводятся конкурсные комиссии на аттестацию того или иного руководителя. Мы сейчас считаем, что требования должны быть гораздо жестче. Не может управляющая компания с двумя копейками прийти и управлять домом",- заявил Темнышев.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

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