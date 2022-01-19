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Власти Карелии намерены воспитывать молодежь в «духе неприятия идеологии религиозно-политического экстремизма»

Новости. Общество
11:21, 20 Января 2022
фото: ©pixabay

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Правоохранительным органам рекомендовано заняться мониторингом молодежной среды, мессенджеров и социальных сетей.

В 2022 году в Карелии намечено проведение межрегионального молодежного форума, направленного на профилактику экстремизма в подростковой среде. Организация такого форума попала в решение постоянного действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории республики. Само совещание с участием руководства правоохранительных и надзорных органов состоялось в Петрозаводске еще в конце ноября прошлого года, но текст утвержденного решения был опубликован республиканскими властями только сейчас.

Согласно этому документу, власти Карелии намерены воспитывать молодежь в «духе неприятия идеологии религиозно-политического экстремизма». Для этого в образовательных учреждениях республики планируется проведение занятий и бесед с учащимися. А сотрудникам правоохранительных органов рекомендовано заняться мониторингом молодежной среды, мессенджеров и социальных сетей, чтобы своевременно выявлять подготовку террористических и экстремистских акций.

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Комментарии

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Изя
2022-01-20 12:15:35
Воспитатели блин с гнилой душонкой , ворвать только и научат (((( :) Чо за обострение у этих приезжих деятелей с арбата ? Кир , подскажи )))
Ой
2022-01-20 12:06:38
Хватит лапшу на уши вешать молодежи,не надо никакого "воспитания" ,просто : стройте стадионы, бассейны, спортплощадки, где можно бесплатно заниматься спортом! Благо денег в стране и за рубежом полно, а у нас даже стадиона ни одного нет, одни развалины и обещания!!!
Teатральный критик
2022-01-20 11:39:11
Шах и мат либеральной тусовке.
Гость
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