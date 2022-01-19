Правоохранительным органам рекомендовано заняться мониторингом молодежной среды, мессенджеров и социальных сетей.

В 2022 году в Карелии намечено проведение межрегионального молодежного форума, направленного на профилактику экстремизма в подростковой среде. Организация такого форума попала в решение постоянного действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории республики. Само совещание с участием руководства правоохранительных и надзорных органов состоялось в Петрозаводске еще в конце ноября прошлого года, но текст утвержденного решения был опубликован республиканскими властями только сейчас.

Согласно этому документу, власти Карелии намерены воспитывать молодежь в «духе неприятия идеологии религиозно-политического экстремизма». Для этого в образовательных учреждениях республики планируется проведение занятий и бесед с учащимися. А сотрудникам правоохранительных органов рекомендовано заняться мониторингом молодежной среды, мессенджеров и социальных сетей, чтобы своевременно выявлять подготовку террористических и экстремистских акций.