Власти Карелии намерены выяснить объем наркопотребления местного населения

В республике пройдут социологические исследования о структуре и масштабах потребления наркотических средств.

Правительство Карелии утвердило положение об осуществлении мониторинга наркоситуации в республике. Согласно правительственному распоряжению, на территории региона будут проводится ежегодные социологические исследования о структуре и масштабах потребления наркотических средств.

Собранную информацию предполагается использовать для прогноза развития наркоситуации в Карелии для выработки управленческих решений по оздоровлению обстановки. Отвечать за проведение ежегодного мониторинга поручено республиканской Антинаркотической комиссии.