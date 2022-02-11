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Власти Карелии намерены выяснить объем наркопотребления местного населения

Новости. Общество
15:19, 17 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

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В республике пройдут социологические исследования о структуре и масштабах потребления наркотических средств.

Правительство Карелии утвердило положение об осуществлении мониторинга наркоситуации в республике. Согласно правительственному распоряжению, на территории региона будут проводится ежегодные социологические исследования о структуре и масштабах потребления наркотических средств.

Собранную информацию предполагается использовать для прогноза развития наркоситуации в Карелии для выработки управленческих решений по оздоровлению обстановки. Отвечать за проведение ежегодного мониторинга поручено республиканской Антинаркотической комиссии.   

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Комментарии

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User
2022-02-17 17:23:39
А антинаркотическая комиссия проведет соцопрос или чо?
mts
2022-02-17 15:47:54
глупость. Посчитав наркоманов (а многие на учёте), можно понять объём потребления. Отследив маршруты хотя бы десятка наркоманов, можно понять основное поле закладок. Ну а дальше всё очень быстро делается. Мэр в курсе, опыт есть. Но никому не надо. Пока всё это выгодно.
кир
2022-02-17 15:46:58
Только казнить за наркоту и опросов не надо, чтобы бездельников кормить.
Дуб
2022-02-17 15:42:00
Ха,ха,ха, "антинаркотическая комиссия", нет сил ржать уже.... чё всерьёз?
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