Власти Карелии нашли деньги на ремонт пешеходного моста через реку Кемь

Состояние переправы во время рабочей поездки в район проверил премьер-министр Александр Чепик.

Пешеходный мост через реку Кемь в поселке Гайжево требует ремонта. В аварийное состояние сооружение привели, в том числе, автомобили, проезд которых разрешили ранее.



Состояние пешеходной переправы проверил премьер-министр Александр Чепик. Пока, чтобы исключить въезд транспорта на мост, сооружение частично перекрыли.



Местные жители пересекают реку пешком или на велосипедах. На встрече с руководством района Чепик поддержал решение о ремонте. Средства выделены из регионального бюджета при софинансировании со стороны местной администрации.



Сметная документация предполагает замену бетонного основания, протяжку всех болтовых соединений и проварку швов.





После ремонта движение экстренных служб по мосту будет восстановлено, однако проезд для автомобилей останется закрыт. На мосту установят видеонаблюдение. Зимой организуют ледовую переправу.

Подготовлен и локальный сметный расчет на текущий ремонт внутренних сетей водоснабжения насосно-фильтровальной станции. Как отметил первый замглавы администрации Кемского района Михаил Ершов, благодаря работам на городских сетях, удалось существенно снизить количество утечек, тем не менее станция нуждается в капитальном ремонте.



В прошлом году на замену участков водоснабжения правительство Карелии выделило району 3 млн рублей. В этом году на ремонт в бюджете предусмотрено почти 8 млн рублей, отметили в пресс-службе регионального правительства.



Также на Береговой улице премьер-министр осмотрел Братскую могилу советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Ремонт памятника запланирован в следующем году, проектно-сметная документация готова.



