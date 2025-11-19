Власти Карелии нашли деньги на ремонт разваливающегося моста в Муезерском районе

В Муезерском районе отремонтируют мост между поселками Ругозеро и Ондозеро.
Переправа имеет ключевое значение для местных жителей, уточнили в Минтрансе Карелии. Она соединяет населенные пункты Ругозеро и Ондозеро.
Ранее, как рассказали в Минтрансе, из-за паводка конструкция моста просела, были введены ограничения по максимальной массе транспортных средств — запрещено движение автомобилей свыше 3 тонн.
— Ремонт будет финансироваться из регионального бюджета в рамках госпрограммы Карелии «Развитие транспортной системы». В настоящее проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика, после заключения контракта начнутся соответствующие подготовительные работы, — сообщили в ведомстве.
Ранее местные жители пожаловались на непригодное состояние моста. Деревянные конструкции разрушаются, опоры стянуты проволоками. В случае обрушения моста граждане могут оказаться в изоляции и лишиться возможности посещать социально значимые объекты. В ситуацию вмешался Следком России. Александр Бастрыкин поручил провести проверку.