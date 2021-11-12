Власти Карелии нашли нового подрячика для реконструкции здания сегежской библиотеки

Строительная компания из Петрозаводска придет на смену недобросовестному подрядчику, занимавшему реконструкции здания библиотеки в Сегеже.

На минувшей неделе завершилась конкурентная процедура по определению подрядчика на работы по реконструкции административного здания муниципального учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система». По результатам торгов договор заключен с петрозаводской строительной компанией ООО «Стройконтроль». Об этом сообщается на сайте правительства Карелии.

Контракт, заключенный с ООО «РСК ВВС СТРОЙ» на строительство библиотеки, был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком его условий.

В ноябре этого года был вновь объявлен конкурс на определение подрядной организации на первый этап работ по реконструкции объекта. По результатам торгов договор заключен с петрозаводской строительной компанией ООО «Стройконтроль» - генподрядчиком группы компаний НОВА.

В правительстве напомнили, первый этап реконструкции объекта включает в себя устройство наружных инженерных сетей, ограждающих и несущих конструкций, кровли, внутренних систем отопления и электроснабжения.

В 2022 году с учетом дополнительных средств будут проведены торги на определение подрядчика для завершения реконструкции объекта.

По информации правительства республики, у компании ООО «Стройконтроль» большой опыт строительства многоквартирных жилых домов и жилых комплексов в Петрозаводске, общественных зданий и социальных объектов. Например, одним из социальных объектов является детский садик на 150 мест по улице Энтузиастов.