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Власти Карелии нашли нового подрячика для реконструкции здания сегежской библиотеки

Новости. Общество
15:42, 16 Декабря 2021
фото: © Google.Maps

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Строительная компания из Петрозаводска придет на смену недобросовестному подрядчику, занимавшему реконструкции здания библиотеки в Сегеже.

На минувшей неделе завершилась конкурентная процедура по определению подрядчика на работы по реконструкции административного здания муниципального учреждения «Сегежская централизованная библиотечная система». По результатам торгов договор заключен с петрозаводской строительной компанией ООО «Стройконтроль». Об этом сообщается на сайте правительства Карелии.

Контракт, заключенный с ООО «РСК ВВС СТРОЙ» на строительство библиотеки, был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком его условий.

В ноябре этого года был вновь объявлен конкурс на определение подрядной организации на первый этап работ по реконструкции объекта. По результатам торгов договор заключен с петрозаводской строительной компанией ООО «Стройконтроль» - генподрядчиком группы компаний НОВА.

В правительстве напомнили, первый этап реконструкции объекта включает в себя устройство наружных инженерных сетей, ограждающих и несущих конструкций, кровли, внутренних систем отопления и электроснабжения.

В 2022 году с учетом дополнительных средств будут проведены торги на определение подрядчика для завершения реконструкции объекта.

По информации правительства республики, у компании ООО «Стройконтроль» большой опыт строительства многоквартирных жилых домов и жилых комплексов в Петрозаводске, общественных зданий и социальных объектов. Например, одним из социальных объектов является детский садик на 150 мест по улице Энтузиастов.

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Комментарии

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Сергей
2021-12-16 17:19:07


185035, респ Карелия, город Петрозаводск, улица Лососинская (Центр Р-Н), дом 13, КВАРТИРА 37
получен 01.10.2018 Численность 13 человек
Всё как обычно , "зашибись" ((((((( .
Leopol'd
2021-12-16 19:30:50
Сергей, справедливости ради, Группа Баренц - это небольшая команда менеджеров и экономистов. Но строят одни из лучших домов в Птз. Во всяком случае на голову лучше, чем САНА.
Изя
2021-12-16 19:46:40
Leopol'd, на кого работаете , уважаемый , на Баренц Групп ?))))
кир
2021-12-16 16:02:28
А нужны ли знания, литература нашему человеку? Выбрасывают хорошие книги на помойку. :)
Изя
2021-12-16 16:57:42
кир, дураком не прикидывайся )))
кир
2021-12-16 17:10:27
Изя, с никами не играй, а то пожар устроишь. :)
Изя
2021-12-16 19:44:24
кир, не я такой один ))) Пожара не боюсь , пофиг , о России надо кому то думать , кирюшка )) :)
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