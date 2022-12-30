Власти Карелии назвали число семей беженцев с Украины, прибывших в 2022 году

С начала года в Карелию с территорий ДНР, ЛНР и Украины переехали более 500 человек вместе с семьями.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости Карелии.

При поддержке служб занятости были трудоустроены 140 человек. В их числе такие специалисты как электросварщик, станочник, формовщик, технолог, слесарь-ремонтник, слесарь по сборке металлоконструкций.

Им представили рабочие места, в том числе, на флагманах карельской промышленности - Литейном заводе «Петрозаводскмаш», Кондопожском ЦБК», ДОК «Калевала», Онежском судостроительном судоремонтном заводе, АО «АЭМ-технологии «Петрозаводскмаш».