Власти Карелии назвали компании, которые могут стать первыми резидентами Арктической зоны

Первыми резидентами Арктической зоны России на территории Карелии могут стать 3 компании, зарегистрированные в Сегежском районе.

Об этом было объявлено на совещании, которое провел в Сегеже глава Карелии Артур Парфенчиков.

Получить статус резидентов Арктической зоны планируют компании "Сегежа Норд", "Сегежа Запад" и ООО "КЮ Дата центр", которые реализуют проекты в сфере услуг, промышленного производства и цифровых технологий. Ранее глава республики Парфенчиков сообщил, что во время поездок по районам увидел повышенный интерес бизнеса к возможностям арктических территорий. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".