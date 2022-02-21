Власти Карелии назвали причину роста цен на пиломатериалы

Повышение цен на пиломатерилы в Карелии власти объясняют тем, что местные предприятия работают на экспорт.

Об этом сообщили в Центре управления регионом Карелии в ответ на обращение жительницы Медвежьегорского района в адрес главы республики в преддверии совещания правительства по вопросам социально-экономического развития этой территории.

«Цены формируются рыночным механизмом. Основным фактором подорожания продукции деревообработки послужил повышенный спрос, как на мировом, так и внутреннем рынке. В связи с тем, что выпускаемые карельскими деревообрабатывающими предприятиями пиломатериалы являются экспортно-ориентированной продукцией, то внутренние цены попадают в зависимость от мировых», — говорится в ответе ЦУР.

Также ЦУР добавил, что с 1 января введен запрет на вывоз из страны необработанной и грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород, «что будет способствовать развитию лесоперерабатывающих производств и насыщению внутреннего спроса».