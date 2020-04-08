Власти Карелии назвали причины "недостаточной эффективности" работы по расселению аварийного жилья

Денежные выплаты жильцам аварийных домов и покупка квартир на вторичном рынке не решают проблем с расселением, поэтому требуются другие инструменты, считают власти республики.

Это следует из пояснительной записки к проекту закона, нацеленного на расширение возможностей переселения жильцов аварийных домов. Законопроект за подписью главы Карелии Артура Парфенчикова поступил в парламент республики.

В пояснительной записке дана оценка двум действующим в Карелии механизмам расселения аварийного жилья. Один из них предполагает выплаты жильцам аварийных домов денежных компенсаций, чтобы они могли сами купить себе другие квартиры. Второй способ заключается в том, что муниципальные власти покупают жилье на вторичном рынке и передают его переселенцам.

По мнению правительства, такая практика "показала недостаточную эффективность".

Подробнее об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".