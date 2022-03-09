Власти Карелии назвали сайт по поддержке бизнеса, пострадавшего от западных санкций, словом «Help»

Министерство экономического развития Карелии объявило об открытии сайта, где размещена информация о мерах господдержки предприятий республики, пострадавших от западных санкций.

Новый интернет-ресурс получил название «Сайт помощи бизнесу Карелии Help».

В министерстве пояснили, что на сайте размещаются новости и разъяснения о мерах поддержки, оперативная информацию о принятых федеральных, региональных, муниципальных нормативных актах, которые касаются деятельности предпринимателей в условиях санкций. Там же публикуется информация для экспортеров и описаны меры по импортозамещению, освещаются вопросы, связанные с кредитованием бизнеса, даются разъяснения о применении закона о закупках.

«На сайте размещены телефоны и контакты специалистов, которые окажут помощь субъектам предпринимательства по вопросам применения действующего законодательства и оказания мер поддержки в условиях введенных ограничений. На сайте реализована возможность для бизнеса „Заказать обратный звонок“ и предложить свою меру поддержки», — говорится в сообщении министерства.