Власти Карелии назвали сумму единовременных выплат беженцам из Украины

Беженцам из Украины, ДНР и ЛНР, прибывшим в Карелию, выплатят материальную помощь в размере 10 тыс. рублей каждому.
Эта сумма определена постановлением правительства республики.
Согласно документу, единовременные выплаты будут осуществляться из средств добровольных пожертвований физических и юридических лиц, поступивших на счет Центра социальной работы Республики Карелия.
Право на выплаты имеют граждане, прибывшие в Карелию не ранее 18 февраля, и находившиеся на территории республики до 15 апреля включительно.
Для получения единовременной материальной помощи они должны направить заявления в Центр социальной работы.
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