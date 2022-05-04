Власти Карелии назвали сумму единовременных выплат беженцам из Украины

Беженцам из Украины, ДНР и ЛНР, прибывшим в Карелию, выплатят материальную помощь в размере 10 тыс. рублей каждому.

Эта сумма определена постановлением правительства республики.

Согласно документу, единовременные выплаты будут осуществляться из средств добровольных пожертвований физических и юридических лиц, поступивших на счет Центра социальной работы Республики Карелия.

Право на выплаты имеют граждане, прибывшие в Карелию не ранее 18 февраля, и находившиеся на территории республики до 15 апреля включительно.

Для получения единовременной материальной помощи они должны направить заявления в Центр социальной работы.