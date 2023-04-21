Власти Карелии не будут выкупать у частников животноводческий комплекс в Коткозеро

Бюджетные средства, ранее выделенные на покупку бывшего совхоза «Коткозерский», Минсельхоз Карелии направит действующим хозяйствам.
В четверг, 15 июня, в деревне Коткозеро Олонецкого района состоялось выездное совещание республиканского Минсельхоза, на котором решали, возможно ли возродить животноводство в этом населенном пункте.
В начале года в правительстве Карелии планировали выкупить инфраструктуру базе бывшего совхоза «Коткозерский» у частных владельцев, ООО «Карелресурс» и Е.Ю. Федощенко.
Власти республики хотели передать эти мощности АО «Племсовхоз «Мегрега» для выращивания и откорма бычков. На эти цели из республиканского бюджета выделили 12,6 млн рублей.
Однако, выяснилось, что рядом с деревней нет подходящих земель для создания устойчивой кормовой базы. При этом ранее гендиректор ООО «Карелресурс» Виктор Старцев несколько раз заявлял, в том числе, главе Карелии Артуру Парфенчикову, что у него есть земельные участки площадью в тысячу гектаров в непосредственной близости от бывшего совхоза. Эта информация не подтвердилась.
Таким образом, как на совещании отметил гендиректор совхоза «Мегрега» Евгений Сысолятин, отсутствие необходимых земельных участков делает невыгодным строительство бычника в Коткозеро. От проекта отказались.
Выделенные ранее 12,6 млн рублей отдадут на развитие действующим молочным совхозам республики.
Параллельно в Минсельхозе Карелии предложили администрации Олонецкого района и собственникам бывшего совхоза «Коткозерский» продать комплекс местным жителям, которые хотят стать фермерами.
По линии регионального Минсельхоза начинающих фермеров поддерживают грантами программы «Агростартап». В этом году на конкурсе победили 13 человек.
Размер гранта «Агростартап» может достигать 7 млн рублей или не более 90% затрат на создание частного хозяйства. В частности, деньги можно тратить на покупку земельного участка, животных, техники, оборудования, посадочного материала. Заявиться может любой гражданин России.
Очередной отбор по программе в региональном Минсельхозе должны объявить в конце июня - начале июля этого года.
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