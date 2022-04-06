Власти Карелии не ждут катастроф на рынке труда

Руководитель управления труда и занятости Карелии рассказала, как отразились международные санкции в отношении России на ситуации с безработицей в республике.

По словам руководителя управления Елены Фроловой, в Карелии не предвидится массовых высвобождений работников из-за международных санкций, введенных в отношении России. Выступая 5 апреля на брифинге, где обсуждалась ситуация с безработицей в регионе, госпожа Фролова заявила, что карельские работодатели, которые были так или иначе зависимы от санкций, уже «переформатировали свою деятельность». В частности, целлюлозно-бумажные предприятия республики перенаправили выпускаемую ими продукцию с европейского на азиатский рынок.

Подробности — в тексте «Столицы на Онего».