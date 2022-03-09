Власти Карелии обещают, что препараты для щитовидной железы поступят в продажу в течение 14 дней

ЦУР выявил в соцсетях и СМИ информацию о дефиците жизненно важных препаратов для щитовидной железы «L-тироксин» и «Эутирокс».

В Министерстве здравоохранения республики рассказали, что лекарства для льготных категорий граждан закуплены и есть в наличии. В розничной продаже, по заверению аптечных сетей, появятся в течение двух недель.

По информации Минздрава Карелии, ажиотаж с лекарствами связан с тем, что многие граждане стали закупать полугодовой, а подчас и годовой запас препаратов. Так «Левотироксин натрия» (торговые наименования – «L-тироксин», «Эутирокс») из аптечных сетей не исчез.

«L-тироксин» есть в наличии на сайте сети «Аптека.ру». Лекарственный препарат можно заказать онлайн. Его доставят в любую из 62 аптек Карелии, которые сотрудничают с этой сетью, – подчеркнули в ведомстве.

Лекарственный препарат «Эмпаглифлозин» (торговое наименование – «Джардинс») имеется на отечественном фармрынке в ограниченном количестве. Проблемы с его ввозом на территорию России начались еще до Нового года. Врачом может быть рекомендован перевод на препараты «Дапаглифлозин» или «Ипраглифлозин».

Лекарственный препарат «Вальпроевая кислота» (торговое наименование – «Депакин Хроно») выкуплен в аптеках буквально на этой неделе. Данный препарат имеется по другим торговым наименованиям – «Вальпарин ХР» и «Энкорат Хроно».

В Минздраве Карелии подчеркнули, что риск прекращения поставок тех или иных импортных лекарственных препаратов и медицинских изделий по самым разным причинам существовал и существует всегда. В таком случае производится подбор терапии препаратами других производителей в рамках одного международного непатентованного наименования лекарственного препарата или подбор терапии другими препаратами из одноименной фармакологической группы. В связи с чем, необходимо развивать отечественное производство для сохранения безопасности отечественного рынка и лекарственной безопасности населения, на что в настоящее время и ранее были направлены все усилия руководства страны.

Ранее сообщалось, лекарственные препараты для льготников в Карелии закуплены на 6, 5 месяцев.