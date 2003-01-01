Власти Карелии обещают достроить брошенный подрядчиком жилой дом в Лахденпохье

Брошенный подрядчиком 48-квартирный дом в Лахденпохье обещают достроить до конца 2026 года.

О конкретных планах по завершению работ в 48-квартирном доме по ул. Фанерной в Лахденпохье сообщил вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов. Напомним, построить дом подрядчик - компания «Севэнергострой» — должен был в декабре 2021 года.

— Мы добились реализации недостроенного по предыдущей программе расселения аварийного жилья 48-квартирного дома, расположенного по ул. Фанерной. Напомню, что этот монолитный дом уже был в высокой степени строительной готовности, однако у застройщика — компании из Санкт — Петербурга — не хватило ресурсов, чтобы сделать внутреннюю отделку и завершить работу по сетям, — напомнил чиновник.

Власти Карелии тогда приняли решение расторгнуть контракт с компанией. Ее внесли в реестр недобросовестных поставщиков. При том, что существенных замечаний к качеству строительства не было: на всех стадиях осуществлялся государственный строительный надзор, нормативные требования к конструктиву соблюдались, контур дома закрыт полностью.

— На торгах, проведенных конкурсным управляющим, недостроенное здание приобретено карельской компанией, которая намерена его достроить и до конца 26 года реализовать квартиры по программе расселения аварийного жилья, — уточнил Россыпнов.

Средства на это республикой ранее были получены в рамках сверхлимитной поддержки, рассказал Виктор Россыпнов. Напомним, в рамках программы расселения аварийного жилья, власти республики планируют построить дома в Петрозаводске, Беломорске, Суоярви и Лахденпохье.