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Власти Карелии обещают ликвидировать разрыв в зарплатах республиканских и федеральных пожарных

Новости. Общество
11:59, 09 Ноября 2021
фото: © пресс-служба ГКУ ПАСС СК

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Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения планирует довести размер зарплаты своих пожарных до уровня сотрудников МЧС.

Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Поляков на сегодняшнем заседании парламентского комитета по законности и правопорядку.

«Мы должны приблизить своих пожарных, я имею ввиду республиканскую составляющую, к пожарным федеральным. Чтобы у нас не было этого перегиба — делаем одно дело, а получают на порядок меньше», — сказал Поляков.

Председатель комитета Сергей Шугаев, который долгие годы возглавлял региональное Управление МЧС, обратился к министру финансов Карелии Елене Антошиной с просьбой предусмотреть в республиканском бюджете необходимое финансирование.

«Парень молодой приходит с армии, его берут на работу, и в первый месяц, не имея стажа, не имея классности, он получает 30 тыс. рублей… Тридцатка — не такая большая заработная плата», — сказал Шугаев.

 

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Комментарии

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Изя
2021-11-09 13:28:36
Не будет этого , пристава жаба задушит )))) :)
Гость
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