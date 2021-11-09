Власти Карелии обещают ликвидировать разрыв в зарплатах республиканских и федеральных пожарных

Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения планирует довести размер зарплаты своих пожарных до уровня сотрудников МЧС.

Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Поляков на сегодняшнем заседании парламентского комитета по законности и правопорядку.

«Мы должны приблизить своих пожарных, я имею ввиду республиканскую составляющую, к пожарным федеральным. Чтобы у нас не было этого перегиба — делаем одно дело, а получают на порядок меньше», — сказал Поляков.

Председатель комитета Сергей Шугаев, который долгие годы возглавлял региональное Управление МЧС, обратился к министру финансов Карелии Елене Антошиной с просьбой предусмотреть в республиканском бюджете необходимое финансирование.

«Парень молодой приходит с армии, его берут на работу, и в первый месяц, не имея стажа, не имея классности, он получает 30 тыс. рублей… Тридцатка — не такая большая заработная плата», — сказал Шугаев.