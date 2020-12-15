Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Похищенная в роддоме девочка вернулась к родителям спустя 25 лет 1
15.12.2020 23:30
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
Власти Петрозаводска перенесли проектирование автомобильного тоннеля под ж/д путями на 2021 год 8
15.12.2020 14:40
Российскому миллиардеру построили яхту длиной в 142 метра 9
15.12.2020 21:30
Власти Карелии увеличат денежный минимум для пенсионеров с 1 января 4
15.12.2020 15:09
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
В Москве будут штрафовать за нарушение мер по COVID-19 по постам в соцсетях 3
15.12.2020 20:40

Власти Карелии обещают смягчить последствия отмены самого популярного налога: подготовлен законопроект

Новости. Общество
13:15, 16 Декабря 2020
фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Загрузка...

Правительство Карелии подготовило законопроект, который, по его мнению, смягчит последствия отмены единого налога на вмененный доход – одной из самых популярных систем налогообложения малого и среднего бизнеса.

Согласно федеральному законодательству, все субъекты бизнеса, которые применяют ЕНВД, должны перейти на другие системы налогообложения с 1 января 2021 года. Им предложены три варианта – переход на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения или регистрация в качестве самозанятых.  В Карелии большинство предпринимателей, применяющих ЕНВД, не сможет перейти на патент или самозанятость, и будет вынуждено использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). По оценке Торгово-промышленной палаты и других объединений предпринимателей Карелии, это приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес в 7 раз. В Минэкономразвития подсчитали, что отмена ЕНВД коснется более 8 тыс. организаций и ИП в Карелии.

После обращений бизнес-объединений правительство Карелии разработало законопроект, который предусматривает снижение ставок по УСН, чтобы не допустить роста налоговой нагрузки по сравнению с ЕНВД.

Сегодня этот законопроект обсуждался на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам.  Депутаты задали вопрос заместителю министра экономического развития Карелии Александру Ломако, проводило ли оно расчеты, как изменится налоговая нагрузка на бизнес в процентном или рублевом выражении.

Ломако не назвал конкретных цифр, но заверил, что законопроект был согласован с представителями бизнес-сообщества.

"Мы смотрели и проводили консультации, в том числе с предпринимательским сообществом для принятия соответствующего решения… Мы смогли подойти к консолидированному решению, что в этом диапазоне (новых налоговых ставок по УСН – прим. ред.) это не будет носить тотально критический формат для системы налогообложения", - заверил замминистра.

Подробнее о законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2020-12-16 13:50:10
Словоблудие, да и только. Реальной помощью могло бы стать быстрое принятие норм по патентам, причём по базовым ставкам. Но именно этого и не делается. И, вангую, что итоговая стоимость патентов будет близка к максимально возможной.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.12.2020, 12:33
"Не так, как обычно": Парфенчиков ввел новые ограничения в Карелии на период новогодних праздников
10.12.2020, 10:53
Власти Петрозаводска не знают, чем компенсировать отмену самого популярного налога
13.12.2020, 20:45
Грузовой поезд сошел с рельсов в Карелии (СРОЧНО)
12.12.2020, 16:34
У прессы возник закономерный вопрос, на что ушли деньги гранта, выделенные бутафорскому концлагерю в Карелии
13.12.2020, 13:53
В Петрозаводске жители Кукковки вышли на митинг с требованием не затягивать строительство поликлиники у них в микрорайоне
15.12.2020, 19:55
Парфенчиков высказался о закрытии границ Карелии для туристов из-за распространения коронавируса

Аналитика

Сегодня 12:05
Капитал
В чем обвиняют директора петрозаводского МУП "Мемориал" 2
Сразу две жалобы на нарушения в муниципальном специализированном предприятии получили карельские "антимонопольщики" и прокуратура.
Вместо локдауна 2
15.12.2020 14:45
"Город у воды": второй сезон 2
15.12.2020 10:00
Детям войны хотят присвоить особый статус
10.12.2020 09:55
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
10.12.2020 09:54
Вся аналитика

Чтиво

15.12.2020 16:45
Без политики
17 лет назад открылась первая Клиника на Чайкиной
Сегодня группа клиник "Клиники на Чайкиной" представлена четырьмя специализированными медицинскими центрами: ортопедическая клиника "Костная клиника", клиника женского здоровья "Фрау клиник", детская клиника "Здравляндия" и многопрофильный медицинский центр "Поликлиник", открытие которого ожидается в ближайшее время.
Масочный рейд: проверка ТРЦ "Тетрис" на ковидоустойчивость
15.12.2020 16:00
Включите "режим сбережения энергии" 2
30.11.2020 12:37
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»