Власти Карелии обещают смягчить последствия отмены самого популярного налога: подготовлен законопроект

Правительство Карелии подготовило законопроект, который, по его мнению, смягчит последствия отмены единого налога на вмененный доход – одной из самых популярных систем налогообложения малого и среднего бизнеса.

Согласно федеральному законодательству, все субъекты бизнеса, которые применяют ЕНВД, должны перейти на другие системы налогообложения с 1 января 2021 года. Им предложены три варианта – переход на упрощенную систему налогообложения (УСН), патентную систему налогообложения или регистрация в качестве самозанятых. В Карелии большинство предпринимателей, применяющих ЕНВД, не сможет перейти на патент или самозанятость, и будет вынуждено использовать упрощенную систему налогообложения (УСН). По оценке Торгово-промышленной палаты и других объединений предпринимателей Карелии, это приведет к росту налоговой нагрузки на бизнес в 7 раз. В Минэкономразвития подсчитали, что отмена ЕНВД коснется более 8 тыс. организаций и ИП в Карелии.

После обращений бизнес-объединений правительство Карелии разработало законопроект, который предусматривает снижение ставок по УСН, чтобы не допустить роста налоговой нагрузки по сравнению с ЕНВД.

Сегодня этот законопроект обсуждался на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам. Депутаты задали вопрос заместителю министра экономического развития Карелии Александру Ломако, проводило ли оно расчеты, как изменится налоговая нагрузка на бизнес в процентном или рублевом выражении.

Ломако не назвал конкретных цифр, но заверил, что законопроект был согласован с представителями бизнес-сообщества.

"Мы смотрели и проводили консультации, в том числе с предпринимательским сообществом для принятия соответствующего решения… Мы смогли подойти к консолидированному решению, что в этом диапазоне (новых налоговых ставок по УСН – прим. ред.) это не будет носить тотально критический формат для системы налогообложения", - заверил замминистра.

Подробнее о законопроекте читайте в интернет-газете "Вести Карелии".