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Новости. Общество
07:15, 07 Августа 2018

Власти Карелии объяснили, как будет отремонтирована дорога в Заозерье

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Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии прокомментировало претензии автомобилистов к качеству ремонта дорог в Заозерье.

"Министерство обращает внимание на то, что на участке дороги Соломенное – Ялгуба – Суйсарь в селе Заозерье проводится не капитальный ремонт, предусматривающий замену всех слоёв дорожной конструкции и существенно большую стоимость работ (от 20 млн рублей за 1 км), а работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия в рамках содержания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при проведении такого рода работ фрезерование покрытия возможно, но выполняется оно в зависимости от текущего состояния дороги и предусмотренного объёма средств.

На улучшение состояния дорожного полотна в Заозерье предусмотрено 7,5 млн рублей.

Специалисты Управления автомобильных дорог Карелии приняли решение не срезать остаточный слой покрытия, чтобы не ослабить конструкцию дорожной одежды. Гарантия на произведённые работы – 2 года.

Ранее сообщалось, что автомобилисты возмутились качеству дорожных работ в Заозерье, где асфальт "укладывают, не срезая старого покрытия в ямах".

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