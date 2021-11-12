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Власти Карелии объяснили перебои с газом в домах жителей

Новости. Общество
09:49, 01 Декабря 2021
фото: © Агентство «Фото ИТАР-ТАСС»

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Глава Минстроя республики Виктор Россыпнов ответил на претензии жителей Карелии по поводу увеличившихся сроков доставки баллонов с газом и сниженного давления в групповых установках.

Виктор Россыпнов заявил в соцсети, что жители республики часто обращаются в адрес властей по поводу увеличившихся сроков доставки ОАО «КарелГаз» баллонов с природным газом и сниженного давления в групповых установках. Министр объяснил перебои с поставкой газа убытками компании «КарелГаз».

«Причина этого — рост цены, по которой ОАО „КарелГаз“ приобретает СУГ (сжиженный углеводородный газ — ред.) на заводах — производителях. Если в 2019 году цена тонны сжиженного газа составляла около 15 тысяч рублей, сегодня увеличилась до 50 тысяч. Этот рост нерегулируемый и непрогнозируемый. На сегодняшний день стоимость одного баллона сжиженного газа с доставкой до потребителя — 1286 рублей, при фактической — 3500 рублей. Это приводит к убыткам ОАО „КарелГаз“, недостатку оборотных средств у предприятия, и, как следствие, перебоям поставок газа», — пояснил он.

Виктор Россыпнов заявил, что актуальным является перевод домов на природный газ. В частности, стоимость природного газа ниже в 16 раз и не зависит от скачков цен на рынке сжиженного углеводородного газа. Также повышается надежность газоснабжения, так как давление на газовых устройствах не зависит от наполняемости групповых установок, пояснил он.

Сейчас реальная возможность перевода на природный газ существует у жителей 80-ти многоквартирных домов, расположенных в Петрозаводске и в Кондопоге, к которым газовые сети построены до фасада зданий за счет средств инвестиционной программы АО «Газпром газораспределение Петрозаводск».

«Решение о переходе на природный газ жители домов могут принять на общедомовом собрании. В этом случае такие работы будут выполнены за счет Фонда капитального ремонта республики Карелия или за счет средств, собранных жильцами в рамках взносов на капитальный ремонт на специальном счете», — пояснил он.

Россыпнов также опубликовал список домов, к фасаду которых подведены газовые сети.

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Комментарии

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Сергеич
2021-12-01 10:41:19
В баллоне 21 кг газа. Т.е. на тыщу. 1286 с доставкой - понятно. А откуда "фактичекские" 3500 р.?
кир
2021-12-01 10:07:45
Хотели в рынок? Хотели. Платите по рыночным ценам.
Изя
2021-12-01 10:03:57
А сейчас то как жителям жить без СУГ ? Так министр ничего и не сказал :)
Клещ
2021-12-01 09:57:51
Всегда есть объяснение) По любому вопросу. Но насколько это все должно интересовать и касаться жителей?
Гость
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