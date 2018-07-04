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Новости. Общество
14:21, 04 Июля 2018

Власти Карелии объяснили, почему нет смысла возвращать депутатские зарплаты обратно в бюджет

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В правительстве Карелии прокомментировали инициативу депутата Андрея Рогалевича, согласно которой сэкономленные денежные средств из фонда оплаты труда депутатов Заксобрания предполагалось возвращать в казну.

Сегодня профильный комитет карельского парламента рекомендовал к отклонению инициативу Андрея Рогалевича по возврату сэкономленных средств из фонда оплаты депутатского труда обратно в казну.

Напомним, в карельском Заксобрании на постоянной платной основе трудятся 17 депутатов. Все они имеют право получать деньги за работу, однако 5 из них указанные средства не получают. Согласно инициативе Рогалевича, невыплаченные этим парламентариям деньги должны быть возвращены в бюджет республики, чтобы потом пройти процедуру перераспределения.
В правительстве Карелии считают, что в этой инициативе "нет никакого практического смысла".

Почему так считают власти, читайте в материале деловой нтрнет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Mike
2018-07-04 15:06:25
Смысла нет в такой армии дармоедов в правительстве и заксобрании, которое является послушным инструментом в руках послушного губера
mentor
2018-07-04 14:37:18
А есть ли практический смысл в Заксобрании?
Сеня
2018-07-04 14:33:20
Смысла возвращать по словам Кабатюк нет , а то так дело дойдёт до министров , замов и губера , а это уже не дело ,. всяких ...
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