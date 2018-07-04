Власти Карелии объяснили, почему нет смысла возвращать депутатские зарплаты обратно в бюджет

В правительстве Карелии прокомментировали инициативу депутата Андрея Рогалевича, согласно которой сэкономленные денежные средств из фонда оплаты труда депутатов Заксобрания предполагалось возвращать в казну.

Сегодня профильный комитет карельского парламента рекомендовал к отклонению инициативу Андрея Рогалевича по возврату сэкономленных средств из фонда оплаты депутатского труда обратно в казну.

Напомним, в карельском Заксобрании на постоянной платной основе трудятся 17 депутатов. Все они имеют право получать деньги за работу, однако 5 из них указанные средства не получают. Согласно инициативе Рогалевича, невыплаченные этим парламентариям деньги должны быть возвращены в бюджет республики, чтобы потом пройти процедуру перераспределения.

В правительстве Карелии считают, что в этой инициативе "нет никакого практического смысла".

Почему так считают власти, читайте в материале деловой нтрнет-газеты "Вести Карелии".