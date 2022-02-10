Власти Карелии объясняют снижение надежности ЖКХ долгами населения за коммунальные услуги

Задолженность населения Карелии за коммунальные услуги достигла 1,8 млрд рублей, что не позволяет госпредприятию в сфере ЖКХ ремонтировать и модернизировать тепловые сети.

Об этом заявил сегодня на заседании профильного парламентского комитета первый заместитель министра строительства, ЖКХ и энергетики Павел Банковский.

«Часть населения принципиально не платит за жилищно-коммунальные услуги и не собирается за них платить. Это влечет за собой не только то, что мы вынуждены выделять средства из бюджета республики, но и, если брать инвестиционную программу, которая была у ГУП „Карелкоммунэнерго“ на прошлый год, то она на сегодняшний момент выполнена на 30%… Реальных живых денег на выполнение инвестиционной программы в связи с неплатежами у государственного предприятия не было, что, естественно влечет за собой снижение надежности тепловых сетей», — сказал Банковский.