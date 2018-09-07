Власти Карелии объявили о сверхплановых доходах регионального бюджета

Поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет Карелии по итогам 2018 года вырастут на 1,6 млрд рублей по сравнению с первоначальным прогнозом.

Об этом говорится в проекте поправок к закону о бюджете на 2018 год, поступившем в парламент Карелии. Увеличение доходов связано, в основном, с ростом поступлений налогов на прибыль от консолидированной группы налогоплательщиков, созданной ПАО "Северсталь", в состав которой входит АО "Карельский окатыш", сообщают "Вести Карелии".

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