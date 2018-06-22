Власти Карелии объявили отбор компаний, которые будут перемещать транспорт на штрафстоянку

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики объявило о проведении отбора организаций, которые займутся перемещением на штрафстоянку транспортных средств и их охраной.

Соответствующее извещение опубликовано на сайте Минтранса. В конкурсе могут принять участие как организации, так и индивидуальные предприниматели.

Победители отбора получат право заключения договора на осуществление перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".