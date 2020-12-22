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Власти Карелии обнаружили грубые нарушения форелеводов, устроивших "кровавые реки" в лесу

Новости. Происшествия
13:54, 23 Декабря 2020
фото: https://www.facebook.com/andrey.rogalevich
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Министерство природных ресурсов и экологии провело природоохранный рейд на территории Сегежского района, где местные жители обнаружили появление в лесном ручье крови рыбы.

Во вторник, 22 декабря, сотрудники министерства природных ресурсов и экологии республики выезжали на территорию лесного фонда Сегежского центрального лесничества в районе поселка Попов порог. На этой территории местные жители обнаружили в ручье кровь рыбы.

Представители Минприроды выявили факты нарушения законодательства. 

"Зафиксирован сброс неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы Сегежского водохранилища с территории форелевого хозяйства "Сегозерское", самовольное занятие лесного участка и повреждение деревьев до степени прекращения роста", - говорится в сообщении Минприроды, полученном по запросу "Столицы на Онего".

В министерстве сообщают, что по факту сброса неочищенных сточных вод в границах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы усматриваются признаки нарушения ст. 8.46 КоАП РФ ("Невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, представлению сведений для актуализации учетных сведений"), а также ч.3 ст.8.31 КоАП РФ ("Нарушение правил санитарной безопасности в лесах").

Материалы по фактам самовольного занятия участка и повреждения деревьев будут направлены в полицию. В министерстве пообещали отправить собранную информацию в Балтийско-Арктическое межрегиональное управление Росприроднадзора.

В министерстве также отметили, что компания, занимающаяся форелеводческим бизнесом на этой территории, уже была поймана на аналогичных нарушениях. В 2016 году ООО "РМ-Аквакультура" получило штраф в размере 150 тыс. рублей за нарушение правил санитарной безопасности в лесах.

Как сообщил "Столице на Онего" депутат Заксобрания Карелии Андрей Рогалевич со ссылкой на свидетельства местных жителей, на данный момент "кровавые стоки" прекратились. Вероятно, форелеводы приостановили деятельность по выбросам. По словам парламентария, местные жители регулярно контролируют ситуацию на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что Андрей Рогалевич опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook шокирующие фото из Сегежского района, которые ему прислали местные жители. На снимках были зафиксированы разливы лесного ручья странного красного цвета по соседству с одним из форелеводческих хозяйств.

Затем Рогалевич заявлял, что действия форелеводов, предположительно, допустивших утечку отходов со своей территории, могут нанести существенный удар по экологии. Депутат считает, что ущерб "можно исчислять миллионами рублей".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Жора
2020-12-23 15:32:15
Для чего существует куча всяких проверяющих организацией,которые даже не узнали бы об экологической катастрофе!?!
Почему в советское время это было невозможно!?
Почему в Финляндии соседней нет такого идиотизма?
zanoza
2020-12-23 14:55:55
Ущерб экологии миллионный, а штрафы тысячные, вот и где справедливость? А кто будет экологию восстанавливать и за чей счёт?
Joker
2020-12-23 14:45:33
Неужели форелеводы не понимают что творят !!! А если понимают, то должны отвечать по всей строгости закона !! А тут скорее всего всё опять будет спущено на тормозах ... Вот о каких происшествиях должна снимать сюжеты ВТРК "Карелия"...
нетюлень
2020-12-23 14:23:50
Новогодний забой рыбы закончен, будет чем выплатить небольшой штраф.
театральный критик
2020-12-23 14:16:34
Местные жители обнаружили и сообщили, а депутатишка пропиарился. Классика жанра :)
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