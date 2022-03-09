Власти Карелии определились с подрядчиками для ремонта дорог в Прионежье

В 2022 году Прионежский район стал лидером по количеству объектов, запланированных к ремонту в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Ка сообщили в Минтрансе Карелии, подрядные организации, которые будут проводить работы в Прионежском районе, определены в ходе электронных аукционов. В этом сезоне к нормативу приведут следующие участки автомобильных дорог: 15,3 км, Подъезд к м. Падас; 10,7 км, Соломенное– Ялгуба–Суйсарь (23–34 км); 6,1 км, Подъезд к ст. Орзега; 5 км, Шокша–Кварцитный; 1 км, Петрозаводск–Лососинное (4–5 км).

Завершится также ремонт участков дорог в востребованных дачных направлениях: Лососинное–Машезеро, Машезеро–Шапшезеро, слева от трассы Петрозаводск–Лососинное обустроят 17-километровую велодорожку. Три участка на автодороге Педасельга–Ладва-Ветка общей протяжённостью более 18 км будут обновлены до 2023 года.

В общей сложности в 2021–2022 годах в рамках нацпроекта в Прионежском районе будут приведены в нормативное состояние более 140 км дорог. На реализацию контрактов направлено свыше 2,2 млрд рублей. Заказчиком работ выступает «Управление автомобильных дорог Республики Карелия».

Ранее был опубликован список региональных дорог Карелии, которые отремонтируют в 2022 году.