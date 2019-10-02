16:25, 02 Октября 2019
Власти Карелии отказались от идеи поднять до максимума налог для мощных байков
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Депутаты Заксобрания Карелии прислушались к возмущенным байкерам и предложили не допускать максимального увеличения налоговой ставки для мощных мотоциклов.
Депутаты Законодательного Собрания республики подготовили поправку к законопроекту «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия», который предусматривает повышение ставки транспортного налога с 30 до 50 рублей за лошадинную силу (л.с.) для мотоциклов с мощностью двигателя свыше 35 л.с.
Согласно новой поправке, предполагается установление ставки в размере 35 рублей за лошадинную силу для мощных байков.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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