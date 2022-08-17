Власти Карелии отправятся с бизнес-миссией в Саудовскую Аравию и Бахрейн

Правительство Карелии продолжит искать партнеров для местных предприятий в дружественных странах.

До конца года власти Карелии запланировали выехать с бизнес-миссией в Беларусь, Армению, Саудовскую Аравию и Бахрейн. Об этом сообщил сегодня заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов. Он выступил на секции «Новая индустриализация Карелии: современные траектории развития крупного бизнеса» форума «Вперёд, Карелия!».

Родионов отметил, что на первом этапе после введения иностранных санкций предприятия столкнулись с серьезными вызовами, но проложили новые маршруты логистики поставок и сбыта.

Правительство республики, в свою очередь, оказывает всестороннюю поддержку карельским предпринимателям в поиске потенциальных контрагентов в государствах СНГ, Ближнего Востока, Азии. Так, после поездки делегации Карелии в Иран компании «Меддрев» и «Русский Лесной Альянс» заключили экспортные контракты с торговой компанией Bamiyan Choob Vatan Co. LTD на поставку пробных партий пиломатериалов из ели и сосны.

Осенью представители бизнеса Ирана приедут в республику с ответным визитом, заявил заместитель премьер-министра правительства республики.

«Мы ведем переговоры с одним из крупнейших холдингов Турции „Гёрэв“ по налаживанию взаимодействия с карельскими предприятиями. Ожидаем визит представителей компании для проведения предметных переговоров. До конца года также запланированы совместные мероприятия с Беларусью, Арменией, Саудовской Аравией и Бахрейном», — отметил заместитель премьер-министра правительства республики.