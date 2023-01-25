Власти Карелии отправляют учиться более 350 чиновников

На эти цели из республиканского бюджета выделено 4,3 миллиона рублей.

Правительство Карелии утвердило госзаказ на дополнительное профессиональное образование республиканских госслужащих в 2023 году. Согласно правительственному постановлению, всего отправят учиться более 350 чиновников. Их профессиональная переподготовка и повышение квалификации обойдется карельской казне в 4,3 миллиона рублей.

Больше всего госслужащих планируется отправить на учебу из республиканского министерства природных ресурсов и экологии – 72 человека. В министерстве экономического развития и промышленности Карелии переобучение и повышение квалификации пройдут 36 сотрудников, а в губернаторской администрации – 23 человека.