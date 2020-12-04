Власти Карелии отреагировали на жалобы населения на планы рубок леса в Прионежье

Представители правительства и парламента Карелии встретятся с инициативной группой жителей Прионежского района, недовольных планами рубок леса в окрестностях нескольких поселков.

Как сообщили в Минприроды Карелии, такое решение принято из-за ряда публикаций в СМИ о вырубке леса на территории Шелтозерского, Рыборецкого, Шокшинского участковых лесничеств.

На встречу 10 декабря приедет целая делегация руководства республики - заместитель премьер-министра Дмитрий Родионов, первый заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга Шмаенник и представители Минприроды.

Кроме того, на вопросы инициативной группы готов ответить исполнительный директор ООО «ДОК "Калевала" Валерий Пучков. Именно эта компания получила в аренду лесные участки.