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Власти Карелии ответили на массовые жалобы из-за очередей в поликлиники

Новости. Общество
09:52, 03 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Минздрав Карелии объяснил, какие меры принимают поликлиники, чтобы сократить очереди, возникшие из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Центра управления регионом, куда поступают многочисленные жалобы населения.

«Жители республики рассказывают, что больные с температурой в ожидании теста вынуждены проводить в очередях по несколько часов. Такие обращения передаются в республиканский Минздрав, где принимаются решения о дополнительных мерах по организации приема больных. Чтобы снизить проблему очередей, в поликлиниках началось увеличение «красных зон», — говорится в сообщении.

По данным Минхдрава, в отделении поликлиники № 1 на Лесном проспекте «красные зоны» увеличены вдвое, во 2-й и 4-й поликлиниках под прием пациентов выделены целый этаж, в поликлинике № 3 — половина этажа.

«Каждое лечебное учреждение исходит из своих возможностей — размеров здания, особенностей его планировки, а также из количества пациентов, которых надо принять. Если их станет больше, «красные зоны» также будут разрастаться», — пояснили в министерстве.

Во всех поликлиниках увеличено число работников колл-центров. В этом помогают сотрудники других отделений, врачи клиник, не испытывающих большой коронавирусной нагрузки, и волонтеры — студенты петрозаводского медколледжа и медицинского университета.

«Чтобы справиться с потоком больных, используют и дистанционные методы — всех, кто находится на больничном, сотрудники поликлиник регулярно обзванивают, осуществляя аудиоконтроль. Если состояние больных ухудшается, к ним на дом отправляются врачи. Однако полностью переходить на дистанционное наблюдение пациентов поликлиники не планируют», — добавили в Центре управления регионом.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2022-02-03 12:18:19
Власти должны ответить не НА жалобы, а ЗА бардак на который жалуются, причем в суде!
сникерс
2022-02-03 12:27:51
User, не получится. Круговая порука. Все схвачено.
Дундук
2022-02-03 12:07:20
Пока население Карелии уменьшилось на 200.000 человек, примерно, за время "перестройки" и рывков!? Дальше нас ждёт "лучшее" время? У кого узнать?
кир
2022-02-03 10:45:16
Вы всё ещё живете в своем любимом и понятном семнадцатом веке. :)
Никита
2022-02-03 10:32:17
Тут и объяснять нечего . бардак и есть бардак . И не лечат там никого , а делают только вид лечения и множат заболевших .
сникерс
2022-02-03 10:56:09
Никита, это не бардак. Это геноцид
Leopol'd
2022-02-03 10:25:41
Из свежего... Вчерашнего...
Человек ходил на повторный прием.
П-ка №2. Очередь больных, в т.ч. с температурой стоит на улице. Время ожидания много больше часа. Номерки со временем забыты, т.к. их дают далеко не всем. Так что единая очередь. Назначения на повторный прием какие-то произвольные. Одной даме назначено через три дня, после первичного. У нее даже температура еще не снизилась, а ее в поликлинику отправили.
Обычно это называется бардак и паника. Удивляет только, что это через 1,5 года "противоэпидемиологических мероприятий".
mobikk
2022-02-03 10:11:30
Невестка вызвала врача, но за 3 дня он так и не пришел. На 4-й ей стало полегче и она смогла пойти в поликлинику. Когда стала больничный оформлять, там даже записей о вызовах (а она их дублировала каждый день) не было... Правда больничный всё же оформили.
сникерс
2022-02-03 10:09:38
отменить и уменьшить мед помощь в период всплеска заболеванемости.... демократизаторы думают, что народ этого не понимает, кто они и чем занимаются
Гость
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