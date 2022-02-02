Власти Карелии ответили на массовые жалобы из-за очередей в поликлиники

Минздрав Карелии объяснил, какие меры принимают поликлиники, чтобы сократить очереди, возникшие из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Центра управления регионом, куда поступают многочисленные жалобы населения.

«Жители республики рассказывают, что больные с температурой в ожидании теста вынуждены проводить в очередях по несколько часов. Такие обращения передаются в республиканский Минздрав, где принимаются решения о дополнительных мерах по организации приема больных. Чтобы снизить проблему очередей, в поликлиниках началось увеличение «красных зон», — говорится в сообщении.

По данным Минхдрава, в отделении поликлиники № 1 на Лесном проспекте «красные зоны» увеличены вдвое, во 2-й и 4-й поликлиниках под прием пациентов выделены целый этаж, в поликлинике № 3 — половина этажа.

«Каждое лечебное учреждение исходит из своих возможностей — размеров здания, особенностей его планировки, а также из количества пациентов, которых надо принять. Если их станет больше, «красные зоны» также будут разрастаться», — пояснили в министерстве.

Во всех поликлиниках увеличено число работников колл-центров. В этом помогают сотрудники других отделений, врачи клиник, не испытывающих большой коронавирусной нагрузки, и волонтеры — студенты петрозаводского медколледжа и медицинского университета.

«Чтобы справиться с потоком больных, используют и дистанционные методы — всех, кто находится на больничном, сотрудники поликлиник регулярно обзванивают, осуществляя аудиоконтроль. Если состояние больных ухудшается, к ним на дом отправляются врачи. Однако полностью переходить на дистанционное наблюдение пациентов поликлиники не планируют», — добавили в Центре управления регионом.