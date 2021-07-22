Власти Карелии передали Петрозаводску общежитие бывшего техникума дорожного строительства

Здание на Первомайском проспекте переходит в муниципальную собственность.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о передаче в собственность Петрозаводского городского округа здания общежития бывшего техникума дорожного строительства. До сих пор это здание, расположенное на Первомайском проспекте, являлось региональным имуществом.

Напомним, сам техникум был ликвидирован в Карелии несколько лет назад. Тогда республиканские власти объединили три учебных заведения среднего профессионального образования под одной вывеской — автотранспортного техникума.