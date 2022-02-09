Власти Карелии планируют передать лагерь «Старт» в федеральную собственность в 2022 году

Концепция развития лагеря «Старт» направлены Государственным училищем Олимпийского резерва в Кондопоге в Министерство спорта Российской Федерации.

Об этом «Столице на Онего» сообщил глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.

По словам министра, после завершения процедур по передаче загородной базы в Кондопожском районе в федеральную собственность планируется возобновить работы по его восстановлению и приведению в соответствие нормативным требованиям. Лагерь будет доступен как для проведения как спортивных мероприятий училища Олимпийского резерва в Кондопоге, так и для летнего отдыха школьников республики.

«Понятно, что Минспорта требуется время для принятия решения. Для нас же это неплохая возможность привлечения средств федерального бюджета. Ведь каждый год сумма, необходимая для приведения лагеря в нормативное состояние, растет. Это уже 100-200 млн. Чем дальше, тем хуже. Рассчитываем, что в этом году решим этот вопрос», — сказал министр образования и спорта Карелии.

Подробнее о ситуации с детскими стационарными лагерями, которые законсервированы в течение нескольких лет, читайте здесь.