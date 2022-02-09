890x80
Реклама
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56
Стала известна причина затопления Ключевского шоссе в Петрозаводске 10
09.02.2022 12:57
Групповое ДТП произошло на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО) 1
09.02.2022 23:09
В Петрозаводске появится новый участок набережной европейского типа
09.02.2022 13:56

Власти Карелии планируют передать лагерь «Старт» в федеральную собственность в 2022 году

Новости. Общество
09:35, 10 Февраля 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Концепция развития лагеря «Старт» направлены Государственным училищем Олимпийского резерва в Кондопоге в Министерство спорта Российской Федерации.

Об этом «Столице на Онего» сообщил глава Минобразования и спорта Карелии Роман Голубев.

По словам министра, после завершения процедур по передаче загородной базы в Кондопожском районе в федеральную собственность планируется возобновить работы по его восстановлению и приведению в соответствие нормативным требованиям. Лагерь будет доступен как для проведения как спортивных мероприятий училища Олимпийского резерва в Кондопоге, так и для летнего отдыха школьников республики.

«Понятно, что Минспорта требуется время для принятия решения. Для нас же это неплохая возможность привлечения средств федерального бюджета. Ведь каждый год сумма, необходимая для приведения лагеря в нормативное состояние, растет. Это уже 100-200 млн. Чем дальше, тем хуже. Рассчитываем, что в этом году решим этот вопрос», — сказал министр образования и спорта Карелии.

Подробнее о ситуации с детскими стационарными лагерями, которые законсервированы в течение нескольких лет, читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сеня
2022-02-10 10:25:19
Хм Власти всё готовы скинуть на федеральный центр . Возникает вопрос , зачем тогда нужны высокие чиновники в Карелии .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.02.2022, 13:11
В Карелии чиновники вынуждают воспитательницу провести археологические раскопки
05.02.2022, 14:16
Заслуженный врач Карелии, эпидемиолог Александр Гаврилов: Никаких походов в поликлинику
08.02.2022, 07:25
Администрация Петрозаводска намерена отказать в разрешении на строительство 26-этажного небоскреба на месте магазина «Шанс»
04.02.2022, 19:16
Масштабный сбой произошел в соцсети «Вконтакте»
03.02.2022, 15:52
Разработан проект строительства еще одного торгового комплекса в Петрозаводске
07.02.2022, 13:20
Жительница Петрозаводска задушила своего новорожденного ребенка

Аналитика

09.02.2022 17:11
Обществоведение
Старое сменяется новым 6
Многие «знаковые» здания в Петрозаводске, построенные в советские годы, до сих пор сохраняют свое значение.
«Проведение капитального ремонта троллейбусного депо нецелесообразно» 13
09.02.2022 09:00
«Люди перестали думать, когда это закончится» 19
08.02.2022 16:06
«Самое главное в нашей работе – не строить воздушных замков» 5
08.02.2022 12:09
Неполноценный детский отдых 1
08.02.2022 10:55
Вся аналитика

Чтиво

07.02.2022 17:00
Без политики
Лучшая сотня «Петровича»
Строительный торговый дом «Петрович» в Петрозаводске – это добродушная атмосфера, улыбчивые консультанты-профессионалы, быстрая доставка товара и всегда довольный клиент.
«Чего может быть сто грамм?» 30
07.02.2022 16:21
C саночками на женских плечах 10
02.02.2022 12:24
архив чтиво

Медиа

Соревнования по художественной гимнастике «ЛЕММИККИ-2022» 
24.01.2022 12:53
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»