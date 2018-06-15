Власти Карелии планируют передавать инвесторам земли без торгов

Правительство Карелии планирует ввести дополнительные критерии для инвестиционных проектов, на основании которых инвесторы будут получать земельные участки в аренду без торгов.

С этой целью подготовлен законопроект о внесении изменений в республиканский закон о некоторых вопросах реализации Земельного кодекса РФ, сообщают "Вести Карелии".

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