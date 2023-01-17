Власти Карелии планируют рост налоговых поступлений из-за транспортной реформы

В Петрозаводске перевод части маршрутных автобусов на муниципальные контракты может помочь пополнить бюджет на сумму 58,3 млн. рублей.

Как сообщает «РБК Карелия», такой объем налоговых и неналоговых поступлений от реализации контрактов предложено учесть в проекте решения Петросовета по итогам рассмотрения изменений в бюджет Петрозаводского городского округа. Как сообщила пресс-служба Петросовета, данная сумма сформирована исходя из прогнозируемого объема выручки транспортных компаний, которые начнут работу с начала апреля по брутто-контрактам по маршрутам № 5, 14 и 29, в рамках пилотного проекта транспортной реформы на территории Петрозаводска.



Ранее в городской администрации сообщали, что выбор данных маршрутов был сделан потому, что все они связывают центр города с отдаленными районами — Сулажгорским Кирпичным Заводом, Птицефабрикой и Соломенным. При этом на маршруте № 14 предполагается замена автобусов среднего класса на большой.

