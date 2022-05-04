Власти Карелии планируют создание национального парка водопадов там, где машины вязнут в грязи

Создание национального парка водопадов планируется в Карелии в местечке «Белые мосты» — туда строят новую дорогу.

Об этом рассказал РБК глава республики Артур Парфенчиков.

«Мы хотим создать в этой точке национальный парк водопадов, — рассказал Артур Парфенчиков. — Там несколько десятков водопадов, разных, не все большие, но они расположены на достаточно ограниченной территории и удобны для посещения. Это очень красивое место, с точки зрения природного ландшафта», — сказал губернатор.

По информации карельского Управления по туризму, общая сумма инвестиций в проект «Белые мосты», с благоустройством прилегающей территории, оценивается в 1 млрд 100 млн рублей. В частности, ООО «ПТО «Питкяранта», которое является инвестором проекта, планирует вложить 600 млн рублей в обустройство площадок у водопадов. Ранее производственно-торговое объединение «Питкяранта» построило в Питкярантском районе туристический комплекс на 250 человек. Власти Карелии строят дорогу к «Белым мостам».

Тем временем в паблике краеведческого клуба «Оберег» в Карелии были опубликованы фото, на которых видно, что сейчас представляет собой эта дорога. Она больше похожа на направление из месива грязи и глины, где тонут внедорожники.