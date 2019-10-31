Власти Карелии планируют удвоить финансирование господдержки бизнеса в 2020 году

Объем финансирования господдержки малого и среднего бизнеса в Карелии за счет бюджета республики в 2020 году вырастет в два раза по сравнению с 2019 годом.

Об этом сообщила на заседании правительства министр финансов республики Елена Антошина.

Она представила проект бюджета на 2020-2022 годы. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".