Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
Сегодня 10:00

Власти Карелии планируют увеличить расходы на зарплату сотрудников Контрольно-счетной палаты

Новости. Общество
14:04, 15 Ноября 2021
фото: © Александр Рюмин / ТАСС, архив

Новости партнеров

Фонд оплаты труда сотрудников Контрольно-счетной палаты Карелии планируется увеличить на 760,5 тыс. рублей в год.

Это следует из проекта закона, который поступил в парламент республики.

В пояснительной записке к документу говорится, что аудиторы счетной палаты получат статус государственных служащий, поэтому потребуется увеличение фонда оплаты труда.

«Изменение статуса аудиторов (в количестве 3 единиц) приведет к увеличению фонда оплаты труда Контрольно-счетной палаты на 760,5 тыс. рублей в расчете на год (с учетом необходимости уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды)», — говорится в пояснительной записке.

Контрольно-счетная палата Карелии занимается финансовым контролем, связанным с расходованием средств республиканского бюджета государственными и муниципальными учреждениями. Кроме того, в полномочия КСП входит экспертиза нормативно-правовых актов, регламентирующих расходование бюджетных средств.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Арарат
2021-11-15 15:34:16
Был бы ОБХСС ,таких "контор" не было бы вообще и ещё "министерств" двадцать....
кир
2021-11-15 14:54:00
И что? Обычное дело - смуты не будет.
карел
2021-11-15 14:57:44
кир, будет кирдых стране и государству , при чем скоро . Не отвечай ...не надо .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
09.11.2021, 17:11
Водители массово увольняются из троллейбусного управления Петрозаводска
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)
10.11.2021, 16:11
Профсоюзы Карелии продали санаторий «Марциальные воды» почти за 96 млн рублей
11.11.2021, 23:29
Взорвавшийся над Карелией болид прилетел со стороны Финляндии, его видели во многих городах

Аналитика

Сегодня 12:50
Капитал
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
Итоги работы государственного Фонда по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства РК показывают улучшение бизнес-климата в Карелии в 2021 году.
Петрозаводску выделили почти полтора миллиарда на развитие 5
13.11.2021 12:07
Из расчета средней горимости
12.11.2021 14:20
«Амнезия» в зале суда 8
11.11.2021 23:35
ŠKODA KAROQ стрелой промчался по Карелии
10.11.2021 15:40
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
Дата из Смутного времени 7
03.11.2021 16:24
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
Сегодня 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»