Власти Карелии планируют увеличить расходы на зарплату сотрудников Контрольно-счетной палаты

Фонд оплаты труда сотрудников Контрольно-счетной палаты Карелии планируется увеличить на 760,5 тыс. рублей в год.

Это следует из проекта закона, который поступил в парламент республики.

В пояснительной записке к документу говорится, что аудиторы счетной палаты получат статус государственных служащий, поэтому потребуется увеличение фонда оплаты труда.

«Изменение статуса аудиторов (в количестве 3 единиц) приведет к увеличению фонда оплаты труда Контрольно-счетной палаты на 760,5 тыс. рублей в расчете на год (с учетом необходимости уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды)», — говорится в пояснительной записке.

Контрольно-счетная палата Карелии занимается финансовым контролем, связанным с расходованием средств республиканского бюджета государственными и муниципальными учреждениями. Кроме того, в полномочия КСП входит экспертиза нормативно-правовых актов, регламентирующих расходование бюджетных средств.